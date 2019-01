Kempense cafébazen krijgen erkenning van La Trappe Trapistenbier Kristof Baelus

29 januari 2019

13u27 0 Lille Enkele Kempense cafébazen mochten met trots hun trofee van het Gourverneurschap van La Trappe Trapistenbier 2018 ontvangen. Deze prijs kregen de horeca-uitbaters nadat ze vorig jaar voldeden aan enkele strenge voorwaarden.

In de Kempen mochten onder andere Den Drietip in Tielen, Staminée De Crawaett in Lille, Bierkroeg Den Hulst in Herselt, De Pot van Keizer Karel in Olen en Café Welkom in Noorderwijk de prijs in ontvangst nemen.

Om deze erkenning te krijgen moet de zaak minstens drie jaar bestaan en voldoen aan heel wat eisen. Zo moet je onder andere de bieren van La Trappe op een correcte manier schenken en bewaren. Ook krijgen de horecazaken controle op hygiëne en een correcte verspreiding van La Trappe reclame.

Horecazaken die denken te voldoen aan al de gestelde eisen kunnen zichzelf kandidaat stellen. Er zal dan onaangekondigd iemand langskomen voor een beoordeling. Naast de eer en waardering zal La Trappe de uitbaters veel aantrekkelijke voordelen aanbieden.

“Wij hebben voor de derde keer de prijs in ontvangst mogen nemen”, klinkt het bij Staminée De Crawaett in Lille. “Ook voor 2019 zijn wij geselecteerd, er zal dus in de loop van het jaar een ‘mystery guest’ langskomen om ons op al deze zaken te beoordelen.”