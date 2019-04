Kempenaars bouwen luxeresort in Thailand Bekende Thaise architect met eigen tv-programma tekende plannen Toon Verheijen

09 april 2019

14u07 0 Lille Een 14-koppige delegatie van architecten en investeerders uit Thailand streek dinsdag neer in Gierle (Lille) voor een driedaagse handelsmissie. De Kempense ondernemers Erik Laurijssen en Peter Hesbeens willen namelijk in het district Hua Hin een luxeresort neerpoten. Ze werken daarvoor samen met de bekende professor-architect Akekatong Treetong. De man heeft zelfs een eigen tv-programma.

Een handelsmissie vanuit Thailand die voor een bezoek aan Antwerpen en Brussel eerst halt houdt in Gierle. Het klinkt vreemd, maar het is géén aprilgrap. Initiatiefnemers van de handelsmissie zijn Erik Laurijssen en Peter Hesbeens uit Gierle. Zij starten er binnenkort de bouwwerken voor een groot luxeresort in het district Hua Hin met de naam ‘Nine yards’. “Het gaat om een terrein van zo’n 16.000 vierkante meter”, vertellen de twee ondernemers. “We plannen er de bouw van elf kleine villa’s, vier grote villa’s en vier kleine hotels met een eigen zwembad. Die bestaan elk uit een vijftal grote kamers.”

Koning als buurman

Hua Hin is één van de populairste badplaatsen en wordt ook wel eens het Knokke van Thailand genoemd. Een streek waar ook de Thaise koning zijn optrekje heeft en waar de seksindustrie zoals die in Pattaya niet te bespeuren is. De golfwereld van Thailand heeft er ook zijn thuisbasis, vandaar ‘Nine Yards’.

Zes miljoen

Het hele project is zo’n investering van zes miljoen euro. “De villa’s zullen verkocht worden rond de 500.000 euro en meer”, vertellen de twee Kempense ondernemers. “We mikken vooral op de rijkere Chinezen en Europeanen. Het is een voor Thailand innovatief project, want we hechten onder meer veel belang aan domotica, dubbele beglazing en een hoger niveau van bouwwerken. We hopen er binnenkort te kunnen starten en over twee jaar klaar te zijn.”

Autoriteit

De plannen zijn uitgetekend door professor Akekatong Treetong, een autoriteit op het vlak van architectuur en productdesign. De man tekent alleen projecten uit met een combinatie van kunst, cultuur, traditie en religie. Hij heeft al verschillende bouwwerken en resorts ontworpen. Hij houdt altijdrekening met de plaatselijke bevolking.

De handelsmissie heeft ook tot doel om de relaties te verbeteren, want rond handel in Thailand hangt nu vaak een zweem van corruptie. Verschillende Antwerpse bedrijven zullen onder meer woensdag en donderdag deelnemen aan de handelsmissie met onder meer ook een bijeenkomst in het Felix Pakhuis in Antwerpen.

Gezellig dorpje

Professor Akekatong is in elk geval onder de indruk van België. “Het is mijn eerste keer hier, maar ik vind het zeer aangenaam. Vooral: hoe gezellig is dit dorpje! De architectuur verbaast me hier toch ook. Zeer harmonieus en oog voor detail. Enorm verschillend van bouwwerken in Thailand. Hopelijk is deze missie een aanzet voor meer gezamenlijke projecten.”

Ook van het nieuwe gemeentehuis in Lille, waar de delegatie dinsdag ook werd ontvangen, was de architect onder de indruk.