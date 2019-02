Kachel raakt oververhit: chalet onbewoonbaar Jef Van Nooten

26 februari 2019

Aan Wouwer in Lille is maandagavond rond 19.30 uur brand ontstaan in een chalet. Het vuur ontstond vermoedelijk door een oververhitte houtkachel. Vooral het dak van de chalet liep heel wat brandschade op. De chalet brandde niet volledig uit, maar is wel onbewoonbaar door de brand-, rook- en waterschade. Op het moment van de brand waren twee personen aanwezig in de chalet. Zij konden zichzelf tijdig uit de voeten maken en bleven ongedeerd. Ze worden voorlopig opgevangen door familie.