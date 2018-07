Jongen (16) moet onder dwang geld afgeven 31 juli 2018

De politie Regio Turnhout is een onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht wegens afpersing aan De Warande van afgelopen weekend. Een 16-jarige jongen uit Lille werd daar door enkele minderjarigen aangesproken en moest hen geld overhandigen. Het slachtoffer gaf enkele euro's, maar toen de verdachten dat niet genoeg vonden trommelden ze enkele kornuiten op. Uiteindelijk gaf het slachtoffer al zijn geld af, zo'n 13 euro. Toen de jongen later met zijn moeder klacht ging indienen, herkende hij bij een fotoconfrontatie een van de verdachten. De politie onderzoekt de zaak. Er is al vele jaren een probleem met hangjongeren in Turnhout waaronder aan de Warande. Er zijn al verschillende acties geweest waarbij het fenomeen wel af en toe weggaat maar toch duikt het telkens weer opnieuw op. (VTT)