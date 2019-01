Jolien en Jenno pakken uit met ‘goede voornemens wandeling’ Kristof Baelus

04 januari 2019

19u41 1 Lille Omdat we met z’n allen in het begin van een nieuw jaar steeds weer goede voornemens maken om gezonder te leven en meer te sporten lanceren Jolien en Jenno van GeoTea de ‘goede voornemens wandeling’.

Het arrangement omvat een gezonde soep, waarna je een korte uitleg over het GPS gebruik mag verwachten. Daarna kan je zelf op pad voor een twee uur durende Geocache wandeling doorheen Lille. Na deze deugddoende wandeling krijg je bij aankomst nog een lekkere salade aangeboden. De combinatie van gezonde voeding en een leuke wandeling staat hier centraal. De wandeling start vanuit GeoTea, Rechtestraat 18 in Lille en kost 20 euro. Geen wandel GPS in je bezit? Geen nood, de huur hiervan zit bij in de prijs van de ‘goede voornemens wandeling’.