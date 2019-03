Jolien en Jenno gaan voor vierde keer op zoek naar De Mol Kristof Baelus

18u21 0 Lille Met een nieuw seizoen van De Mol voor de deur starten Jolien Van der Steen en Jenno Hallaert weer met hun video’s over hun zoektocht. Voor de vierde keer op rij tracht het koppel de mol te ontmaskeren.

Jolien en Jenno gaan na elke aflevering van De Mol op zoek naar verdachte gedragingen van de kandidaten. Ze speuren ook het internet af naar ideeën van andere kijkers. De meest opvallende tips verzamelen ze in hun eigen wekelijkse video. Hun strafste video ooit werd bijna 100.000 keer bekeken.

“Ieder jaar ontmaskeren we de mol door de gewonnen geldsom te analyseren”, zegt Jenno. “Hoe minder geld een kandidaat in het laatje brengt, hoe groter de kans dat hij de mol is. Maar we gaan bijvoorbeeld ook op zoek naar verdacht gedrag bij de kandidaten.”

Ook dit jaar is het koppel vastberaden om de mol te ontmaskeren. De video’s van Jolien en Jenno zijn te volgen via hun YouTube-kanaal. “Kijkers mogen zeker helpen om de mol te ontmaskeren, tips en theorieën zijn altijd welkom.”