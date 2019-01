Jasmin (17) is Wereldatlete Waterski 2018 Tiener uit Lille zorgt voor Belgische primeur Kristof Baelus

11 januari 2019

15u30 0 Lille Jasmin Geens (17) uit Lille kon haar oren niet geloven, toen ze op stage in Mexico hoorde dat ze door de internationale waterskifederatie was uitgeroepen tot Wereldatlete Waterski 2018. Ze is de eerste Belgische die de titel in de wacht kan slepen.

Al van haar 2,5 jaar staat Jasmin op de latten, dankzij haar mama.

“Ik ben zeer vroeg beginnen waterskiën, mama nam mij en Margo (haar zus, red.) altijd mee naar onze thuisclub Vlaamse Vereniging voor Waterski Gierle. Zo heb ik de microbe te pakken gekregen”, zegt Jasmin.

Het waterskiën zit haar duidelijk in het bloed, zo won haar mama Anick vorig jaar een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap slalom + 45. Ook haar zus Margo is bekend in het wereldje, ze heeft al drie keer deel uitgemaakt van het Belgische Water Ski Show Team.

“Toen ik hoorde dat ik genomineerd werd als wereldatlete waterski had ik nooit verwacht dat ik zou kunnen winnen”, zegt Jasmin. “

Wij zijn als België maar een klein landje en moeten opboksen tegen heel goede skiërs uit onder andere Canada, Amerika en Australië.”

Toen ze het nieuws vernam, tijdens haar stage in Mexico, heeft de toeristische dienst van Acapulco in Mexico haar in de bloemetjes gezet. Jasmin mocht toen ook meedoen met het plaatselijke waterski-showteam dat zich aan het voorbereiden was voor het wereldkampioenschap in 2020.

Het is duidelijk dat Jasmin de titel niet heeft gestolen, haar trofeeënkast is op haar zeventiende al goed gevuld. Zo behaalde ze vorig jaar nog op het Belgisch kampioenschap waterskiën 3 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles.

“Ik ben zowel actief in het klassiek waterskiën als in het showskiën”, zegt Jasmin. “Dat is op zich al een combinatie niet evident is.”

Papa Geert is trots op zijn dochter: “Doe het haar maar eens na, het is een unieke prestatie voor ons land”, klinkt het. “Waterskiën is als sport niet zo bekend in ons land, ik hoop we hier toch wat verandering in kunnen brengen.”

Dergelijke prestaties komen natuurlijk niet vanzelf, daarvoor brengt Jasmin veel uren in het water door. In de zomer kan je haar elke dag aan het water vinden om te trainen. “Het is topsport dus ik moet zomer en winter blijven trainen, in de winter is het wel te koud buiten”, lacht Jasmin.

“In de winter trainen wij in het zwembad, waar we aan een kabel kunnen oefenen, op een beperkte lengte natuurlijk. Vanaf april gaan we weer twee keer per week het water op, in de zomer is dat weer elke dag.”