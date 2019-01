Jaarmarkt zorgt voor overrompeling in Lilse straten Kristof Baelus

20 januari 2019

20u56 0 Lille Dit weekend vond in Lille de jaarmarkt plaats, het dorpscentrum werd volledig afgesloten voor alle verkeer. Twee dagen lang was het feest in de Lilse straten.

Op zaterdag waren kinderen baas op het kinderfeest Teuniske in het parochiecentrum van Sint-Pieter. De inwoners konden zich alvast voorbereiden op een erg drukke zondag.

Zondag vond tot een stuk in de namiddag de jaarmarkt plaats in de Rechtestraat en op het Kerkplein. Bezoekers konden genieten van onder andere lekkere drankjes en hapjes aan de verschillende standen van plaatselijke verenigingen. In de Sint-Pieterskerk vond omstreeks 10 uur de jaarlijkse dankviering plaats.

Ook dieren waren een deel van het hoogtepunt van dit jaarlijkse feest. Omstreeks 10.30 uur was een een processie, rondgang en paarden- en tractorwijding. Dit is een eeuwenoude traditie die hier jaarlijks nog veel bezoekers lokt.

Rond de middag was er traditioneel de verkoop van varkenskoppen vooraan aan het Heemhuis. Er was hier, zoals voorzien, massale belangstelling van de aanwezigen.