Inwoners denken mee na over toekomst dorpskern 25 mei 2018

Het gemeentebestuur van Lille wil een toekomstvisie opstellen voor het uitzicht van de dorpskernen van Lille en Poederlee. Eerder deed het dat al voor Wechelderzande en daarvan zullen binnenkort zelfs de eerste concrete stappen uitgevoerd worden. Het wensbeeld van de dorpskernen wordt samen met de inwoners opgesteld. Daarom wordt op donderdag 21 juni een eerste dorpsdebat georganiseerd. Het ontwerpbureau OMGEVING, dat ook de opmaak van het Wensbeeld Wechelderzande voor de gemeente in goede banen leidde, zal het debat begeleiden. Alle inwoners van deelgemeente Lille en Poederlee zijn welkom.





De informatie die wordt verzameld tijdens het eerste dorpsdebat, zal het ontwerpbureau OMGEVING verwerken tot een eerste aanzet van toekomstvisie en wensbeeld voor Lille - Poederlee. Dit wensbeeld wordt teruggekoppeld tijdens een tweede dorpsdebat in het najaar van 2018. De avond vindt plaats in parochiecentrum Sint-Pieter om 19.30 uur. (VTT)