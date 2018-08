Infoavond over grote werken 02 augustus 2018

Een aannemer start in september met de aanleg van het lang verwachte fietspad tussen Poederlee en Lichtaart. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de riolering en aan de nutsleidingen. De kruispunten, de bushaltes en de spoorwegovergang worden allemaal volledig opnieuw ingericht. De werken starten op maandag 17 september. Dat was een bewuste keuze om vooral de eerste twee schoolweken nog rustig te laten verlopen. Midden 2019 moeten de werken afgerond zijn. Infoavond Op maandag 27 augustus om 20 uur vindt een infoavond plaats in het parochiecentrum Mollenhof aan de Lichtaartsesteenweg 1 in Poederlee. (VTT)