Inbrekers raken feestzaal niet binnen 07 april 2018

In de Heggelaan in Poederlee (Lille) werd donderdagavond rond 20 uur een inbraakpoging vastgesteld in de feestzaal naast de voetbalterreinen. De daders probeerden de deur te forceren, maar zijn daar niet in geslaagd. (JVN)