Inbrekers krijgen atelier en vrachtwagen niet open JVN

25 februari 2019

10u49 0

Dieven probeerden in de nacht van zondag op maandag in te breken in een vrachtwagen die geparkeerd stond in de Diamantstraat in Lille. De daders zijn niet in hun opzet geslaagd. De dieven richtten hun pijlen ook op een aterlier in dezelfde straat, maar ook hier geraakten ze niet binnen.