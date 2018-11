Inbrekers dringen drie huizen binnen JVN

16 november 2018

De politie is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken in Gierle (Lille). Dieven zijn donderdag minstens drie huizen binnen gedrongen. Aan Rooienkapel werd een raam aan de achterkant van het huis stuk geslagen. De bewoners ontdekten rond 20 uur dat heel de woning was doorzocht. Kort voordien, rond 19.30 uur, hadden ook bewoners uit de Turnhoutsebaan in Gierle al een inbraak vastgesteld. Ook hier werd het huis doorzocht. Een derde inbraak vond plaats aan Schoolblok. Hier sloegen de daders twee ramen stuk om de woning binnen te geraken. De buit van de drie inbraken is niet gekend.