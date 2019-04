Inbrekers doorzoeken woning Jef Van Nooten

20 april 2019

Bewoners van een pand aan Beeldekens in Poederlee (Lille) ontdekten vrijdagnamiddag dat er was ingebroken. Onbekenden waren de woning binnen gedrongen tussen donderdagochtend 10.30 uur en vrijdagnamiddag 14.30 uur. De buit is niet gekend.