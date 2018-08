Inbraak via wc-raampje 03 augustus 2018

Aan de Oude Baan in Lille is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een woning. De daders braken een raampje van het wc open om binnen te geraken en doorzochten de woning. De bewoners zijn met vakantie. Daardoor is de buit nog niet gekend. Ook verderop in de straat probeerden dieven donderdagochtend rond 4 uur een woning binnen te dringen, maar hier slaagden ze niet in hun opzet. (JVN)