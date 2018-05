Inbraak via kelder 19 mei 2018

02u26 0

Bewoners uit de Gebroeders de Winterstraat in Lille ontdekten vrijdagochtend rond 10 uur dat er was ingebroken. De daders geraakten de woning binnen via de kelder en doorzochten het hele huis. De buit is niet gekend. (JVN)