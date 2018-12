Inbraak in oude jongensschool VTT

27 december 2018

16u21 0

Dieven hebben vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in de oude jongensschool aan de Vlimmersebaan. De daders forceerden een deur van een van de lokalen, maar konden uiteindelijk niets buitmaken. Er was alleen schade aan de deur.