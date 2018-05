Huis onbewoonbaar na blikseminslag 25 mei 2018

03u04 0 Lille De brandweerzone Taxandria werd gisteravond rond 21 uur opgeroepen voor een brand aan Heikant in de Lilse deelgemeente Poederlee. De eerste melding sprak meteen een uitslaande brand. Het huis zal een tijdje onbewoonbaar zijn.

Het onweer in de Kempen heeft donderdag toegeslagen aan Heikant in Poederlee. Een blikseminslag trof een vrijstaande woning. Het waren buren die het opmerkten en ook meteen rook uit het dak zagen komen. Zij gingen onmiddelijk de bewoonster Chris Mertens waarchuwen. Ze woont sinds het overlijden van haar man enkele maanden geleden alleen in de woning. Enkele buren gingen meteen ook de woning binnen om een heleboel schilderijen die het koppel bij elkaar had gespaard de voorbije jaren uit de woning te redden. DE kunstwerken werden ondergebracht bij een overbuur. "De brand is inderdaad ontstaan door een blikseminslag", zegt Filip Bastiaanssen van de Brandweerzone Taxandria. "Stopcontacten vlogen uit de muren en er was al snel rookontwikkeling. Het brandweerkorps van Herentals was eerst ter sprake en zij meldden meteen een uitslaande brand. Ook de korpsen van Turnhout en Kasterlee kwamen nog ter plaatse. De brandschade bleef uiteindelijk beperkt tot de zolderverdieping en het dak, maar de rest van de woning liep rook- en waterschade op. DEewoning zal een hele tijd onbewoonbaar zijn." De bewoonster zelf bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock.





Eerder op de avond was er ook al een blikseminslag op een woning aan Vondertpad in Retie. Daar bleef het beperkt tot een smeulende elektriciteitskast. Er was wel hevige rookontwikkeling. (VTT)