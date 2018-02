Horecadieven riskeren18 maanden 01 februari 2018

Drie Roemenen, twee vrouwen en een man, riskeren een gevangenisstraf van 18 maanden na twee (mislukte) diefstallen in horecazaken.





De politie kreeg in november 2017 melding van verdachte handelingen in frituur De Lilse Hoek aan de Poederleeseweg in Lille. "Twee dames probeerden er kleingeld te stelen", zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. Nadien kwam er melding vanuit café Excelsior aan de Steenweg op Zevendonk in Turnhout. "Ook daar gingen twee vrouwen achter de toog om geld te stelen. Bij de feiten werd een Audi A3 opgemerkt. Op basis van de nummerplaat werd de auto zes dagen later onderschept in Beringen." De auto was eigendom van Aurel C. (50). In de wagen zaten Magdalena S. (37) en Victorita-Mioara S (29) als passagier. "Eén van de dames droeg dezelfde kledij als de vrouwelijke verdachte waarvan een foto gemaakt kon worden in café Excelsior. Ze heeft nadien de feiten bekend en toegegeven dat ze door Aurel C. gevoerd werd." De andere vrouwelijke beklaagde blijft ontkennen, net zoals C. zelf. "Ik had mijn auto uitgeleend. Aan wie? Dat weet ik niet meer", beweert hij.





Vonnis op 14 februari. (JVN)