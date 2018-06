Hongerige dief laat DNA achter 23 juni 2018

02u38 0

Een dief die onder meer een inbraak pleegde in een woning in Lille riskeert bij verstek een gevangenisstraf van 20 maanden. Toni K. stuurde zijn kat naar de rechtbank. De man pleegde een reeks inbraken in de loop van 2013 en 2014. Hij was ook verantwoordelijk voor enkele inbraakpogingen. Onder meer in Lille forceerde hij een keukenraam en een terrasdeur om de woning binnen te geraken. In die woning maakte hij de fout om ook wat te eten en te drinken. Op die manier beschikte de politie over zijn DNA. Op basis de uitwisseling van de DNA-gegevens met Duitsland kwamen de speurders bij Toni K. terecht. De rechtbank beslist op 14 september over zijn straf. (JVN)