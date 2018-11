Heel dorp strijdt tegen kanker 24 ‘MJ for Life’-activiteiten in aanloop naar De Warmste Markt Jef Van Nooten

24 november 2018

17u22 0 Lille In de Lilse deelgemeente Gierle kan je de komende weken niet naast Music for Life kijken. Onder de noemer ‘MJ for Life’ worden minstens 24 activiteiten georganiseerd. Driekwart van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek. “MJ staat voor Maarten Janssens. Hij overleed in mei aan huidkanker”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

In mei van dit jaar overleed Maarten Janssens (37) uit Gierle aan huidkanker. Maarten was een heel aanwezige figuur in Gierle, actief in verschillende verenigingen. “Een positieve gast, die zijn leven nooit liet leiden door de diagnose die hij reeds op 19-jarige leeftijd kreeg. En een ondernemer, ook in zijn strijd tegen kanker. Hij deed mee aan elk onderzoek dat er was, onder het motto ‘Is het niet voor mij, dan voor degenen die na mij komen’”, vertellen Mieke Dereymaeker en Piet Daneels.

Vanuit zijn vriendinkring ontstond het idee om ‘MJ for Life’ te organiseren. Orgelpunt van die actie wordt ‘De Warmste Markt’ op 22 december in het centrum van Gierle. Maar liefst 25 kraampjes zullen er uitgebaat worden door verenigingen en vriendengroepen. Niet alleen om eten en drinken te verkopen, maar ook zelfgemaakte spullen.

Voordat het zover is worden er onder de noemer ‘MJ for Life’ al zeker 24 activiteiten georganiseerd. “In de aanloop naar 22 december was er een oproep om zelf iets te organiseren voor MJ for Life. En dat begint stilaan zotte proporties aan te nemen”, zegt Mieke Dereeymaeker. “Er zijn kleine, en soms zeer schattige acties. Zoals een koppel dat op het geboortekaartje van hun dochter het aanbod doet om te storten voor MJ for Life, of een bende kinderen die samen koekjes bakt en gaat verkopen. En dan zijn er iets grotere acties.”

Eén van die grotere acties vond zaterdag plaats met ‘Matchke for Life’. De damesvoetbalploeg van FC Gierle nam het daarbij op tegen de mama’s van de jongste voetballertjes van FC Gierle. Driehonderd betalende toeschouwers woonden de wedstrijd bij. Op de truitjes van de speelsters stonden de silhouetten afgebeeld van vrienden of familieleden van de speelsters die (ooit) getroffen zijn door kanker. “Iedereen kent wel iemand met kanker. Zo hebben alle initiatiefnemers van de 24 activiteiten hun eigen reden om iets te organiseren. Dat maakt dat MJ for Life enorm hard leeft in Gierle, omdat het ook over de inhoud en het verhaal achter de activiteit gaat.”

Eén van de gezichten achter ‘Matchke for Life’ van zaterdag is Saskia Oostvogels (45) uit Gierle. Zij werd vier jaar geleden getroffen door borstkanker. “Ik heb chemo gekregen en een amputatie ondergaan”, vertelt Saskia. “Intussen ben ik stabiel. Ik ben één van de silhouetten op de rug van de voetbalsters. Het is echt hartverwarmend wat ze hier in Gierle allemaal organiseren voor MJ for Life.”

Ook Karen Leys woonde zaterdag de voetbalwedstrijd bij. Zij verloor in 2010 haar vader (en gewezen voetballer) Luc Leys aan pancreaskanker. “Mijn moeder is samen met zestien vrijwilligers aan het haken geslagen. Ze haken allerlei spulletjes om te verkopen op De Warmste Markt.”

De initiatiefnemers van de 24 activiteiten komen hun opbrengst overhandigen tijdens De Warmste Markt op 22 december en vertellen waarom en voor wie ze hun actie gedaan hebben. 75% van de totale opbrengst gaat naar onderzoek tegen kanker, 25% gaat naar de vzw Ispahan, een palliatieve thuiszorgorganisatie.