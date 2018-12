Heb jij het dierbare hangertje van Melanie gevonden? Kristof Baelus

26 december 2018

19u10 0 Lille Melanie Piedfort is op zoek naar een hangertje dat voor haar veel emotionele waarde heeft. Ze verloor het mogelijk afgelopen maandag tijdens een dagje kerstshoppen in de Kempen.

“We hebben begin dit jaar afscheid moeten nemen van mijn papa”, vertelt Melanie. “Mijn twee zussen en ik hebben toen van zijn trouwring een hangertje in de vorm van een hartje laten maken. Dat hangertje heeft dus heel wat emotionele waarde voor ons.”

Zelf zocht ze al meerdere dagen, maar zonder resultaat. Mogelijk heeft ze het afgelopen maandag verloren tijdens een dagje shoppen in de Kempen. Drie plaatsen komen in aanmerking: de Gasthuisstraat in Turnhout, aan de Albert Heijn in Gierle, of voor het spoor tussen Gierle en Tielen in Tielen.

Heeft u het hangertje van Melanie gevonden? Neem dan contact op met onze redactie via redactiekempen@hln.be.