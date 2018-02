Grote mond tegen politie kan twintiger celstraf kosten 03 februari 2018

03u09 0

De 28-jarige Mohammed B. uit Lille zette in juni vorig jaar een grote mond op tegen de politie. Hij dreigt nu zes maanden in de cel te vliegen.





De lokale politie in Turnhout voerde op 27 juni 2017 een drugsactie uit in horecazaken. Daarbij werd ook Mohammed B. gecontroleerd. Hij bleek in het bezit van marihuana. "De twee gsm-toestellen die hij bij zich had, werden in beslag genomen", zegt openbaar aanklaagster Hanne Van Loy. "Maar B. was daar niet over te spreken. Hij begon de agenten verbaal te bedreigen. Hij balde ook zijn vuisten en zei meermaals dat hij de inspecteurs wel zou weten te vinden en te pakken krijgen."





B. bleef de rest van de controleactie in de buurt rondhangen. Toen de agenten wilden wegrijden, ging hij voor hun auto staan en stak zijn middelvinger op. De man riskeert nu 6 maanden cel en een geldboete voor mondelinge bedreigingen en smaad aan de politie. "Hij was gefrustreerd door wat er gebeurde en heeft niet de juiste houding aangenomen. Hij pikte het niet dat hij geen bewijs kreeg dat zijn twee gsm's in beslag waren genomen."





Vonnis op 2 maart. (JVN)