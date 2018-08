Grote evocatie rond honderd jaar wapenstilstand 18 augustus 2018

02u52 0 Lille De gemeente Lille en de heemkundige kring Norbert de Vrijter slaan de handen in elkaar voor de herdenking van honderd jaar wapenstilstand in november van dit jaar. Tientallen vrijwilligers zullen meehelpen aan de vertoning.

De gemeente Lille en de heemkundige kring wilden de historische verjaardag van de wapenstilstand tijdens de Eerste Wereldoorlog niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben ze met verschillende verenigingen en vrijwilligers een evocatie bedacht. "De evocatie is gebaseerd op echte gebeurtenissen die mensen van bij ons meemaakten", zegt Nico Paepen van de heemkundige kring. "Daarmee willen we een passende en pakkende hulde brengen aan de oudstrijders van onze vier deelgemeentes. Met de voorstelling sluiten we met de Lilse heemkundige kring ook een vijfjarige werking rond Wereldoorlog I af."





Lilse woordkunstenaars

De voorstelling wordt gedragen door de Lilse woordkunstenaars Elena Peeters en Geert de Kockere. Lokale toneelverenigingen en zangkoren begeleiden de voorstelling. Walter Driesen verzorgt de regie. "Tientallen vrijwilligers zetten zich voor de herdenking in. Gezinskoor Muzand, KWB Wechelderzande, Scouts Wechel, het Ceciliakoor, Theater Anoniem, Talpa Theater, Heggekoor, Landelijke Gilde Lille en zangkoor Lindegalm. Allemaal dragen ze hun steentje bij en dat maakt toch dat het echt een project is dat door velen wordt gedragen."





De voorstelling in woord en beeld begint om 20 uur in de Sint-Pieterskerk. De toegang tot de voorstelling is gratis, maar toch moet je een ticket halen van twee euro. Daarvoor krijg je wel twee drankjes in ruil. Inkomtickets zijn vanaf 15 september 2018 verkrijgbaar in het gemeentehuis. Na de voorstelling is het publiek welkom in het parochiecentrum Sint-Pieter voor een kleine receptie. (VTT)