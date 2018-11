Groen en N-VA bereiken bestuursakkoord in Lille Kristof Baelus

22 november 2018

20u32 0 Lille In Lille heeft groen en N-VA een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer. De afgeopen weken zijn de programma’s naast elkaar gelegd om het bestuursakkoord op te maken Op lokaal niveau vonden de partijen heel raakvlakken om Lille te besturen.

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit Marleen Peeters (N-VA) die voor het eerst als vrouwelijke burgemeester in Lille zal aantreden. Zij is bevoegd voor opnder andere Algemene veiligheid, Bevolking en Burgerlijke stand. Luc De backer (Groen) zal onder andere de bevoegdheden Mobiliteit, Onderwijs en Toerisme ter harte nemen. Vincent Goosens (N-VA) zal bevoegd zijn voor onder andere Sport, Patrimonium en Huisvesting. Chiel Danckers neemt onder andere de bevoegdheden Jeug, Kinderopvang en Volksgezondheid op zich. Tom kersemand (N-VA) zal zich inzetten voor onder andere Openbare werken, Dienstverlening en Cultuur. Tot slot zal Griet Verheyen (N-VA) bevoegd zijn voor onder andere Financiën, Economie en Wijkwerking.

Het nieuwe bestuur wil vanaf 3 januari vooral inzetten op (fiets)mobiliteit, verkeersveiligheid, communicatie, cultuur en de interne werking van de gemeente. Alle nieuwe projecten en oude kwalen aanpakken zal technisch en financieel niet haalbaar zijn. Wel belooft de nieuwe ploeg dat aan beide intensief gewerkt zal worden.

“We zullen een nieuwe wind door Lille laten waaien. We willen de structuur aanscherpen en de communicatie verhogen door onder andere stevig in te zetten op digitalisering. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Lille en gelijk behandeld zal worden..” Zegt Marleen Peeters (N-VA).

Het college bestaat uit 2 vrouwen en 4 mannen, aangevuld met een vrouwelijke voorzitter van de gemeenteraad.

