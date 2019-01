Golden retriever overleeft woningbrand niet Kristof Baelus

23 januari 2019

15u17 0 Lille Woensdagmiddag werd omstreeks 11.30 uur brandweer zone Turnhout opgeroepen voor een woningbrand in de Valvekenstraat 75 in Lille. De eigenaars waren op het moment van de feiten niet thuis. De golden retriever van de bewoners overleefde de brand niet.

Bij aankomst merkte het brandweerkorps grote rookontwikkeling. Ze betreedden de woning zowel langs de voorzijde als langs de achterzijde. Binnen was op dat moment geen vuur meer te bespeuren. Wel hing er een dikke, zwarte rook op de benedenverdieping.

“In de woning was er bij aankomst enkel nog een felle rookontwikkeling in de woonkamer”, zegt kapitein Bjorn Peeters.

“We voelden wel dat het nog zeer warm was. Waarschijnlijk was er na enkele minuten te weinig zuurstof in de kamer en is het vuur uit zichzelf gedoofd. Indien dat niet het geval was geweest, had de woning bij aankomst vermoedelijk in lichterlaaie gestaan.”

Haard

Op de benedenverdieping liep de woonkamer zeer veel schade op door de brand, op de bovenverdieping gaat het vooral om rookschade. De woning is momenteel onbewoonbaar, de exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Vermoedelijk ontstond de brand ter hoogte van de haard in de woonkamer maar dat moet nog verder onderzocht worden. De brandweer moest na de bluswerken de woning nog geruime tijd ventileren.

De buren verwittigden meteen de eigenaars die op het moment van de brand niet thuis waren. De hond van de bewoners bevond zich op het moment van de feiten in de woning. De golden retriever overleefde de brand niet.

“We zagen dat er een zwarte rook uit de woning kwam en zijn meteen gaan kijken wat er aan de hand was”, klinkt het bij de buren. “Op dat moment reed er ook net een toevallige passant met zijn wagen voorbij, hij heeft dan meteen de brandweer verwittigd. De eigenaars komen zo snel mogelijk naar huis.”

Bij ouders

Gemeente Lille zet momenteel alles in het werk om het gezin zo snel mogelijk onderdak te geven. “De ouders en twee zonen kunnen deze nacht terecht bij de ouders van de man, dat geeft ons net iets meer tijd om een gepaste oplossing te zoeken”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).

“Het OCMW is reeds op de hoogte en zij bekijken momenteel de mogelijke oplossingen. Morgenvoormiddag zullen zij met de familie gaan praten om samen een geschikte oplossing te vinden. De familie zal in ieder geval kunnen rekenen op een geschikt onderkomen.”