GielsBos pakt uit met Oase, een belevingscentrum met drie unieke activiteitenruimtes Kristof Baelus

01 maart 2019

16u18 0 Lille Het GielsBos stelt zijn nieuw belevingscentrum Oase voor. Iedereen die nood heeft om te bewegen of bewogen te worden, te ontspannen om gestimuleerd te worden kan hiervoor terecht in het belevingscentrum. GielsBos richt zich voornamelijk maar niet uitsluitend op personen met een beperking.

Het GielsBos had nood aan uitbreiding en modernisering van de verouderde infrastructuur om te snoezelen. Hun droom om een belevingscentrum op poten te zetten met verschillende ruimtes, voorzien van de nieuwste technologieën kom tot stand komen door de hulp van, grote en kleine sponsors.

“We zijn terecht fier op wat we kunnen verwezenlijken hebben”, klinkt het bij algemeen directeur Pol Vanden Weygaert. “Wij zijn een zorgaanbieder die onze infrastructuur niet enkel voor onze eigen bewoners maar voor de ganse regio wil openstellen voor mensen met een beperking, Oase is voor ons een extra troef.

De Oase bestaat uit drie verschillende activiteitenruimtes waarin je individueel of in groep kan relaxeren, beleven maar waar je ook actief kan bewegen.

“Het is vrij uniek in onze provincie dat we beschikken over de drie verschillende ruimten onder een dak, we hebben dan ook al tal van lovende reacties gekregen”, zegt Vanden Weygaert.

In de stille oase kunnen mensen rustig ontspannen in één van de vier verschillende cocons. Zo is er in de rustgevende ruimte een schommelstoel, een waterbed en een kussenhoek voorzien. Op de trilvloer luister je niet enkel naar de muziek maar voel je het ritme ook trillen in je lichaam.

De beleefoase staat dan weer in het teken van bewegen of bewogen worden. De ruimte is voorzien van speelblokken, een interactieve muur met verschillende spelletjes, een zorgrobot, speelballen en speellinten en pactive motion. Hierbij zit je in een comfortabele zetel die mee beweegt met de beelden op het scherm. Zo laat hij personen met beperkte fysieke mogelijkheden dingen ervaren die anders niet mogelijk zijn.

In de speeloase kan je terecht voor een verkleedpartij, een leuke film of een dansvoorstelling. “Door een groot scherm van uitstekende beeldkwaliteit kunnen we de personen meenemen op een geweldige reis”, zegt Erik Van der Straeten, teamleider van een activiteitenteam in het GielsBos. “Deze ruimte kan de expressie van de bewoners op gang brengen in spel, dans, muziek, optreden en drama. We hebben veel plaatsen bezocht waar dit al bestond maar wij hebben al deze technologische snufjes omgevormd tot een geheel, we zijn zeer blij met het resultaat.”

Voor het GielsBos staat er in 2019-2020 nog een mooi project in de startblokken. De ruimte tussen de Oase en de Waterlelie, het zwembad met wellness, zal verbouwd worden tot een tuinkamer met café waar zowel mensen met een beperking als bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.