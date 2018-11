GielsBos ontvangt 5000 euro als laureaat van Prijs Lode Verbeeck Kristof Baelus

19 november 2018

17u42 0 Lille Het GielsBos vzw vernam het heuglijk nieuws dat het één van de drie laureaten is voor de Prijs Lode Verbeeck. Hiermee kan het GielsBos investeren in een installatie van een verzorgingsruimte nabij de paardenstallen en de weide. Het GielsBos geeft hippotherapie aan jongeren.

Paardrijden maakt mensen rustig en ontspannen, het biedt mogelijkheden voor sociale interactie en kan spelenderwijs de motoriek verbeteren. Het Fonds Lode Verbeeck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting geeft elk jaar steun aan meerdere projecten van hippitherapie. Iedere laureaat ontvangt 5000 euro.

Het GielsBos biedt haar cliënten onder meer de mogelijkheid tot aangepast paardrijden. De accomodatie is hiervoor speciaal aangepast en bestaat uit een groot opstapplatvorm met tillift, weides en schuilstallen voor de paarden. Met deze paardenwerking wil de organisatie zoveel mogelijk mensen bereiken, intern, maar ook extern. Hiervoor is er nood aan bijkomende rust-, schuil-, en verzorgingsruimte voor onder meer sanitaire zorg, het bereiden van aangepaste voeding en toedienen van sondevoeding. De prijs is dus een steun die meer dan welkom is.

Prijs Lode Verbeeck

De familie Verbeeck richtte het Fonds op om de herinnering levendig te houden aan hun zoon Lode, die erg veel van paardrijden hield maat te vroeg overleed. Het Fonds steunde sinds zijn oprichting in 2004 al een paar tientallen projecten van hippotherapie in alle Vlaamse provincies.

Dit jaar ontvangt ook de vzw De Heide uit Merelbeke en een onderzoeksproject naar de effecten van hippotherapie bij mensen met het syndroom van Down een Prijs Lode Verbeeck