Gerd Vranckx start eigen online radio ‘Studio Kempen’ Kristof Baelus

22 februari 2019

16u15 0 Lille Onlangs werd de nieuwe online radio ‘Studio Kempen’ gelanceerd met onvergetelijke hits, regionieuws en activiteitenagenda.Initiatiefnemer Gerd Vranckx uit Lille is al sinds zijn zestiende met radio bezig. Vanaf 21 maart zal er ook live worden uitgezonden op Studio Kempen.

Overdag brengt studio Kempen de grootste hits uit alle decennia, ‘s avonds is er muziek gericht op een specifiek luisterpubliek.

“Op maandag brengen we ‘s avonds New Wave, Synthpop en Early Alternative, op dinsdag is het ‘Rock the Night’, op woensdag gaan we voluit voor ‘Made in Belgium’, donderdag en zondag is het ‘Slowtime’, op vrijdag brengen we het thema disco en op zaterdag dance”, zegt Gerd Vranckx.

De online radio wil voldoende aandacht besteden aan alles wat reilt en zeilt in de Kempen. Elk uur brengt Studio Kempen twee keer regionieuws, een wandel- en activiteitenagenda en popnieuws.

Lange en vervelende reclameblokken? Niet bij Studio Kempen! “We streven om elk uur 55 minuten gegarandeerd goede muziek te spelen”, klinkt het. “De resterende vijf minuten wordt opgevuld met informatie die elke Kempenaar aanbelangt.”

Voor Gerd is radio maken geen onbekend gegeven, sinds zijn zestiende zit radio maken al in het bloed. “In de jaren ‘80 was in actief voor radio Horizon in Berlaar en radio Cardinaal in Heist-op-den-Berg”, zegt Vranckx. “Momenteel heb ik nog dagelijks een programma op radio Christina, die met het nieuwe frequentieplan er twee frequenties erbij kreeg.”

Studio Kempen heeft momenteel geen live-programma’s, vanaf 21 maart wil Gert wel live gaan uitzenden vanuit zijn eigen studio in Lille.