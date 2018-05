Gepimpte wc-potten krijgen stek op dorpsplein 'GIELSE SCHIJTERS' MAKEN NAAM WAAR OP BAL POPULAIRE TOON VERHEIJEN

12 mei 2018

02u34 0 Lille Bal Populaire pakt dit jaar uit met een unieke stunt. Het roept alle bezoekers aan het vierdaags dorpsfeest op om een wc-pot te pimpen. De ontwerper van de mooiste of origineelste pot wint een prijs.

De vzw Aecht Zalig probeert altijd origineel uit de hoek te komen tijdens hun Bal Populaire."Daarom wilden we dit jaar iets doen met onze bijnaam Gielse Schijters, waar we ondanks alles toch fier op zijn", lacht medeorganisator Piet Daneels. "We roepen iedereen op die nog ergens een oude wc-pot heeft staan, bijvoorbeeld in de tuin of van een verbouwing, om die op een originele manier te pimpen. We willen die dan allemaal verzamelen op ons dorpsplein. De maker van de origineelste wc-pot krijgt een arrangement voor vier personen voor Bal Support in De Schuur op zaterdagavond. Normaal kost zo'n arrangement 60 euro per persoon. We verwachten er geen honderden, maar hopelijk wel een aantal. Wat we erna mee gaan doen ? Daar moeten we nog eens over nadenken (lacht)."





Bal Populaire wil dit weekend bewust meer de kaart van kinderen en jongeren trekken. Zo wordt op donderdag 16 augustus voor de openluchtfilmavond gekozen voor de film Zootropolis. "Maar vooral op zaterdag hebben we meer aandacht dan anders voor de kinderen", vertelt Piet Daneels. "We hebben een retro viskraam, een grimestand van de Zusjes Grimm en heel wat andere kinderanimatie. En met een optreden van Reginald en De Bosbeesten hebben we ook een echt optreden voor hen."





Andere muzikale gasten zijn Guido Belacanto (vrijdagavond), coverband D and the M'P's, Laura Tesoro en DJ Funky Frankie. Op de 'Lazy Sunday' staat nog Radio Tennessee gepland. "Vooral Guido Belcanto zijn we trots op. Vooral ook omdat we het concert gratis kunnen aanbieden. Hij stond al lang op ons verlanglijstje."





De vzw Aecht Zalig doet een oproep om massaal in te schrijven voor Bal Support op zaterdagavond. "Dat arrangement bieden we vooral aan onze sponsors aan, maar ook verenigingen, vriendengroepen of clubs zijn bijvoorbeeld welkom. Je krijgt dan drank en hapjes in De Schuur tussen 17 en 20 uur. Wie zich daarvoor inschrijft, draagt eigenlijk ook een beetje bij aan de financiering van ons dorpsfestival en zorgt er vooral mee voor dat het gratis blijft."





Bal Populair vindt plaats van 16 tot 19 augustus. Het dorpscentrum van Gierle is tijdens die vier dagen volledig verkeersvrij.