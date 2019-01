Gemeente zoekt vrijwillige gemachtigde opzichters Kristof Baelus

22 januari 2019

18u38 0 Lille De gemeente is op zoek naar vrijwilligers om onze schoolkinderen veilig over te laten en vrijwilligers om ‘s middags toezicht te houden. Met een paar uur per dag en een aantal dagen per maand is de gemeente reeds tevreden.

Als gemachtigd opzichter ben je bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren of mensen met een handicap veilig te laten oversteken en zorg je voor de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen.

Als middagtoezichter hou je een oogje in het zeil tijdens de middagpauze op school. Dit kan in de refter zijn of op de speelplaats.

Je kan jezelf kandidaat stellen voor één, of voor beide functies. Je ontvangt voor geleverde prestaties wel een forfaitaire onkostenvergoeding. Bijkomende inlichtingen kan je bekomen via personeelsdienst@lille.be.