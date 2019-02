Gemeente zoekt marktkramers voor uitbreiding wekelijkse markt Kristof Baelus

28 februari 2019

18u23 0 Lille De gemeente Lille wil het aanbod op de markt verder uitbreiden en zoekt extra marktkramers.

De bezoekers van de markt vragen om kousen, juwelen, herentextiel en lederwaren in het aanbod. Om het aanbod zo divers mogelijk te houden, voorziet de gemeente maximaal één standplaats per artikel. Er is ruimte voor kramen van zes tot zestien meter.

Bij interesse of verdere vragen kan je contact opnemen met de dienst economie via 014/88.20.10 of via ondernemen@lille.be.