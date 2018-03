Gemeente strijdt tegen klimaat en tegen buren 27 maart 2018

03u20 0 Lille De gemeente Lille gaat meedoen met de Klimaatstrijd, een initiatief van de Provincie Antwerpen. De gemeente die zich het meest inzet en de meeste vooruitgang boekt, neemt de titel 'Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk' mee naar huis.

Alle gemeenten uit de provincie Antwerpen strijden niet alleen voor een betere planeet, maar ook tegen elkaar. De gemeente roept ook de bewoners op om mee te strijden voor deze titel. Naast Lille doen in de Kempen ook Arendonk, Vosselaar, Rijkevorsel, Grobbendonk, Mol, Balen, Vorselaar, Kasterlee, Meerhout, Oud-Turnhout en Herenthout mee aan de strijd.





De Klimaatstrijd loopt van 30 maart 2018 tot maart 2019. In die periode verkleinen de deelnemers stap voor stap hun ecologische voetafdruk.





Burgers kunnen de For Good App downloaden, die confronteert deelnemers met hun ecologische voetafdruk en geeft hen tips hoe die te verbeteren.





De provincie is ervan overtuigd dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen.





Meer info op www.deklimaatstrijd.be (MVBO)





