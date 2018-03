Gemeente deelt biobags uit om gft-container proper te houden 31 maart 2018

De gemeente Lille gaat biozakken van 10 liter verdelen om de gft-container proper te houden. Hiermee gaat de gemeente in op de vraag van de partij Groen. In Lille worden al biologisch afbreekbare zakken van 120 liter verdeeld voor grote gft-containers, maar Groen wil deze ook laten verdelen voor de kleine huishoudens met een kleinere container. Milieuschepen Marc Herrygers (CD&V) beloofde om deze kleine zakjes mee op te nemen in het gamma, maar zegt erbij dat daarvoor geduld nodig is. De gemeente belooft er snel werk van te maken. (MVBO)