Geld gestolen bij inbraak JVN

20 november 2018

13u36 0

In de Kloosterstraat in Gierle (Lille) hebben dieven ingebroken in een woning. De daders forceerden maandag in de loop van de dag een slaapkamerraam. De bewoners stelden maandagavond was dat het huis overhoop was gehaald. De buit is niet gekend. Nog in Gierle werd maandag ook in de Rozenlaan een woninginbraak gepleegd. Hier gingen de daders ervandoor met geld.