Gedaan met plasjes onder urinoirs, Pii-Drop vangt élke druppel 17 juli 2018

02u50 0 Lille Urinoirs waar een plasje urine onder ligt - in cafés en andere horecazaken is het een vaak voorkomend probleem. Karl Copmans (37) uit Poederlee bedacht een oplossing: de Pii-Drop, een opvangbakje dat je onderaan het urinoir plaatst.

Het was tijdens een avond op café dat Karl Copmans besloot de handen uit de mouwen steken. "Toen ik op toilet weer zo'n plasje zag liggen, dacht ik: nu is het genoeg. Ik zag meteen voor me hoe de oplossing eruit moest zien", legt Karl uit. "Ik ben om 2 uur 's nachts beginnen werken in mijn werkhuis. Ik had nog wat grind en wat metaal liggen. Die voormiddag was mijn prototype al klaar en om 9 uur had ik een patent aangevraagd. De proefmodellen zijn in metaal, maar de echte modellen worden in kunststof gemaakt. Het resultaat, een opvangbakje met bovenaan een laag granulaat dat waterdoorlatend is, heet de Pii-Drop. 's Avonds kan je dat dan leeggieten." Volgens Karl Copmans is zijn uitvinding al een groot succes in de horecazaken waar het getest werd. "Iedereen is erg tevreden over het resultaat. Qua hygiëne is het een update - elke druppel valt erin. Je ziet echt het verschil tussen urinoirs waar zo'n opvangbakje ligt en waar niet - op de ene plek is het droog, op de andere plek zit het vol met druppels." Karl hoopt op een investeerder die het product op de markt zal brengen. "Ik verwacht dat het zal aanslaan, want het is een wereldwijd probleem en ik heb het nog nergens gezien. In mijn eentje kan ik dit niet van de grond krijgen. Grotere bedrijven kunnen dat in enkele maanden commercialiseren."





(WDH)