Frontale crash: bestuurder kritiek, passagier zwaargewond 27 juni 2018

Een bestelwagen is gisterennamiddag frontaal op een vrachtwagen gebotst op de Herentalsesteenweg in Poederlee (Lille). De bestuurder van de bestelwagen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zijn passagier raakte zwaargewond.





De Herentalsesteenweg tussen Poederleen en Herentals bleef gisterennamiddag urenlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Aanleiding was een zwaar verkeersongeval ter hoogte van het kruispunt met Heggekapel. Een vrachtwagen voor veevervoer botste er frontaal op een bestelwagen die richting Herentals reed. Volgens een getuige was het de vrachtwagenbestuurder die van zijn rijvak afweek. "Een auto stond stil op de Herentalsesteenweg om links een zijstraat in te draaien. De vrachtwagenchauffeur heeft dat te laat gezien. Om een aanrijding met de stilstaande wagen te vermijden, heeft hij - wellicht in een reflex - aan zijn stuur getrokken. Zo is hij op het andere rijvak terecht gekomen en frontaal op een tegenligger gebotst."





De passagier in de bestelwagen werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder zat gekneld in het wrak. Het duurde een uur voordat hij bevrijd kon worden. Hij werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "Aanvankelijk dacht ik dat hij dood was, hij vertoonde geen enkel teken van leven. Pas na vijftien minuten kwam hij een beetje bij bewustzijn", vertelt een buurtbewoner. (JVN)