Fietsendief opgepakt 11 april 2018

De raadkamer heeft gisteren de aanhouding bevestigd van een 26-jarige man uit Turnhout die de voorbije maanden vermoedelijk enkele tientallen fietsen heeft gestolen in Beerse, Vosselaar, Gierle en Turnhout. De man werd op 6 april op heterdaad betrapt in het centrum van Turnhout toen hij een damesfiets wilde stelen. De eigenares had dat gezien en verwittigde meteen de politie. De Turnhoutse politie roept iedereen op wiens fiets de afgelopen maanden is gestolen en die daarvan geen aangifte deden, alsnog een aangifte te doen.





De fietsendief zou actief geweest zijn van de tweede helft van 2017 tot afgelopen vrijdag. (VTT)