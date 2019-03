Failliete friturist met schulden gaat dealen, maar zijn avontuur eindigt voor rechter Jef Van Nooten

14u02 0 Lille Een koppel uit Lille stond vrijdag terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Ze worden verdacht van drugshandel en het bezit van verboden wapens. “Om te overleven, want hij heeft veel schulden door het faillissement van zijn frituur”, aldus de aanklager.

De 34-jarige man uit Lille en zijn vriendin zitten momenteel achter de tralies. Ze werden in januari opgepakt nadat voor een tweede keer in korte tijd drugs werden aangetroffen in hun woning. De eerste huiszoeking kwam er op 18 juni 2018 nadat in een anders drugsdossier de naam van de 34-jarige man naar boven kwam als drugsdealer. “Tijdens de huiszoeking werd in het zadel van een bromfiets een diepvriestas gevonden met verschillende soorten drugs”, verduidelijkt de openbare aanklager. In de diepvriestas zaten 322 xtc-pillen, 54 gram marihuana, 232 gram speed en 36 gram cocaïne. De agenten vonden ook verboden wapens. “De man gaf toe dat hij al sinds eind 2016 drugs dealde. Om te overleven, want hij heeft veel schulden door het faillissement van zijn frituur”, aldus nog de aanklager.

De man kwam vrij onder voorwaarden, maar belandde opnieuw achter de tralies bij een nieuwe huiszoeking op 10 januari. Daarbij werd opnieuw cannabis, speed en cocaïne gevonden. In de microgolfoven was ook een zwart kistje verstopt met 10.900 euro cash geld. “Hij beweert dat de drugs er nog lagen van vroeger. Maar het is ongeloofwaardig dat de politie daar over heeft gekeken bij de eerste huiszoeking.”

De man riskeert een celstraf van 30 maanden. Zijn vriendin gaf toe dat ze wel eens telefonische bestellingen heeft aangenomen en stond mee terecht. Tegen haar vorderde de aanklager 20 maanden gevangenisstraf. “Het gevonden geld was geen drugsgeld. Dat had ik door de verkoop van een voertuig en de winst van online gokken”, verklaarde de man.

Vonnis op 29 maart.