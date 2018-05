Enorme boom valt op twee auto's en huis RUKWIND WORDT HUURDERS VAN OUDE BOERDERIJ BIJNA FATAAL JEF VAN NOOTEN

22 mei 2018

02u30 0 Lille Een dikke boom van minstens 60 jaar oud heeft zondagavond een ravage

aangericht aan Oevelenberg in Lille.





Na een hevige rukwind viel hij bovenop twee auto's en een woning. "Als mijn auto de val niet had afgeremd, waren de bewoners van dat huisje dood geweest", zegt Lea Dingemans.





De huurders van enkele woningen die zijn ondergebracht in een oude boerderij aan Oevelenberg, vertrouwden de boom al langer niet. Meermaals hadden ze al aan de huiseigenaar gevraagd om de boom te laten verwijderen, maar die ging daar niet op in. Zondagavond kwam de boom dan uit zichzelf naar beneden. Bovenop twee auto's en een woning. Mogelijk raakte ook een derde auto in een garagebox beschadigd. Daar was gisteren nog geen duidelijkheid over omdat de eigenaar nog niet binnen was geraakt. "Zondagavond werd er aangebeld. Buren zeiden me dat mijn auto zo plat was als een vijg. Ik geloofde het eerst niet, want ik had niks speciaal gehoord. Tot ik een kijkje ging nemen. Een boom met drie meter omtrek lag bovenop mijn auto", getuigt Lea Dingemans.





Bijna dood

Lea is zwaar ontriefd nu haar wagen rijp is voor de schroot. Ze zou over enkele weken op reis vertrekken met de auto. Die vakantie heeft ze alvast geannuleerd. "Ik heb geen geld om een nieuwe wagen te kopen. En tegen dat ik het geld van de verzekering krijg, is de zomervakantie wellicht al gedaan", zegt Lea. "Maar dat is eigenlijk bijzaak. Hier hadden doden kunnen vallen. De bewoners van het 'kiekenkot' (een woning die is ondergebracht waar vroeger het kippenhok van de boerderij zich bevond, red.) lagen net in hun bed toen de kruin van de boom op hun dak viel. Als mijn auto daar niet gestaan had, zou de boom verder door zijn gevallen. De bewoners vertelden me dat we ze dan allebei dood in hun bed terug hadden gevonden."





Nog gevaarlijke bomen

Ook de auto van die bewoners heeft de val van de boom mee gebroken. Hun auto stond naast die van Lea geparkeerd en werd eveneens tot schroot herleid. "En ook mijn auto raakte mogelijk beschadigd. Hij staat in de garage geparkeerd. Maar ik ben nog niet kunnen gaan kijken hoe groot de schade is. Hopelijk valt het mee, want er staan amper 700 kilometer op de teller", zegt Frans Daelemans. "Toen ik hier veertig jaar geleden kwam wonen, was het al een dikke boom. Hij was nog wel gezond, maar de wind moet heel stevig zijn geweest."





De brandweer had gisteren de handen vol om de gigantische boom van de auto's en de woning te verwijderen. "Helaas is de boom richting de auto's en woning gevallen. Als hij naar de andere kant was gegaan, was er niks aan de hand geweest. Daar is alleen weiland. Maar gelukkig is hij niet op de gastank gevallen", besluit Lea. "Ook aan de overkant van de straat staan enkele bomen die we liever zien verdwijnen. Hopelijk gebeurt dat nu wel voordat ook die op onze huizen vallen."