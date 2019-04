Eerste winnaars spaaractie wekelijkse markt bekend Toon Verheijen

03 april 2019

Paula Van Echelpoel, Josephine De Peuter en Jeanne Bisschops zijn de eerste winnaars van de spaarkaartactie op de markt. Ze ontvingen een boodschappentas met een Lilse cadeaubon en een cadeautje van elk van de Lilse marktkramers. Bij elke aankoop op de Lilse markt krijg je een sticker voor op je spaarkaart. Met 10 stickers is je kaart vol. Volle kaarten drop je in een box op de markt. Elk kwartaal trekt een marktkramer drie winnaars. Voor elke winnaar voorzien we een volle boodschappentas.