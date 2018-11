Een gratis gele papiercontainer voor ieder gezin Kristof Baelus

20 november 2018

Lille Papier en karton aanbieden voor de ophaling kan binnenkort makkelijker. Tussen eind november en begin december krijgt ieder gezin in Lille een gratis, gele papiercontainer.

Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen. En het samenbinden van papier en karton in pakketjes. Ook bedrijven of verenigingen kunnen een gratis papiercontainer vragen. Sommige bedrijven ontvingen hier een brief over, maar ook indien je geen brief ontving, kan je een papiercontainer vragen. Bel hiervoor rechtstreeks naar 0800 97 687. De ophaling, alsook de container is gratis.