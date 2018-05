Drugsdealer riskeert acht maanden 12 mei 2018

Glenn D. (27) uit Lille riskeert een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij in oktober 2016 betrapt werd in discotheek Highstreet met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak. De man had 100 gram speed en 100 xtc-pillen bij die hij eerder op de avond was gaan kopen in Breda. Hij werd betrapt door de security van de dancing. Aan de politie verklaarde de beklaagde dat hij de xtc-pillen had willen verkopen tegen 5 euro per stuk. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van acht maanden. De beklaagde zelf beweert volledig gebroken te hebben met het drugsmilieu. (VTT)