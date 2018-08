Drugsdealer naar klanten: "De bakker is geweest" 11 augustus 2018

02u44 0 Lille De 31-jarige Kay P. uit Lille vliegt 2 jaar achter de tralies. De man werd eerder al elf keer correctioneel veroordeeld. Toch werd hij in juni van dit jaar opnieuw ontmaskerd als drugsdealer. "De bakker is geweest", sms'te hij naar klanten als hij een nieuwe voorraad drugs had.

Voor parket en politie is hij al lang geen onbekende meer. De 31-jarige Kay P. uit Lille werd eerder al 11 keer veroordeeld door de correctionele rechtbank. "Zeven van die veroordelingen hadden met drugs te maken. Hij leert dus duidelijk zijn les niet", haalde het openbaar ministerie aan.





Begin juni van dit jaar voerde de politie een huiszoeking uit bij Kay P. "Op zijn appartement was het een komen en gaan van bezoekers die slechts zeer kortstondig bleven", aldus de aanklager. Volgens de speurders waren het klanten die hun drugs oppikten. "Tijdens de huiszoeking werd een schriftje gevonden. Daarin stonden namen, met daarachter het aantal grammen."





Om aan zijn afnemers te laten weten dat hij een nieuwe voorraad speed had, stuurde hij hen een bericht met de boodschap 'de bakker is geweest'. "Ook de klanten gebruikten codetaal. Als ze vijf tijgerbroden bestelden, was dat codetaal voor 5 gram speed", weet de aanklager.





Volgens het onderzoek kocht Kay P. 50 gram speed per week aan om het in porties van 5 gram door te verkopen. De nieuwe drugshandel levert Kay P. een effectieve celstraf van 2 jaar en een boete van 8.000 euro op. Zijn vriendin Natacha V.G. (31) uit Lille krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. (JVN)