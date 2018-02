Drie inbrekers geklist na klopjacht 25 AGENTEN, HELIKOPTER EN POLITIEHONDEN INGEZET JEF VAN NOOTEN

08 februari 2018

02u29 0 Lille De Turnhoutse politie heeft dinsdagavond tijdens een grote klopjacht drie inbrekers geklist. Het politievertoon met 25 agenten, een helikopter en politiehonden hield veel inwoners van Lille in de ban. De verdachten komen in aanmerking voor acht inbraken. "We hielden net die avond een actie tegen woninginbraken. Dat heeft geholpen om de verdachten snel te vatten", zegt politiewoordvoerder Rudy Remijssen.

Inwoners van Lille toonden zich dinsdagavond en -nacht ongerust op de sociale media. Aanleiding was een politiehelikopter die laag over de huizen vloog, in combinatie met heel wat politiecombi's die door de straten raasden. Al snel raakte ook bekend dat alle op- en afritten van de E34 waren afgesloten door politiepatrouilles. Pas na 0.30 uur keerde de rust terug. Kort voordien was de politie er in geslaagd om drie vermoedelijke inbrekers op te pakken na een klopjacht. "We hadden dinsdagavond in Lille een actie tegen woninginbraken gepland. Daarbij zijn zo'n 25 agenten ingezet, met ondersteuning van een helikopter en honden. Alle voertuigen worden gecontroleerd. Als we een grote actie doen, kunnen we luchtsteun vragen. Iemand van politie Turnhout vliegt dan mee, omdat die de omgeving beter kent", verduidelijkt Rudy Remijssen, woordvoerder van de lokale politie.





Juwelen

Criminelen waren duidelijk niet op de hoogte van de politieactie, want uitgerekend op dezelfde avond werd op minstens acht plaatsen in Lille ingebroken. Dat was het geval aan Molenheide, Bergpad, Hooutvesterstraat, Borgstraat, Kerkepad, Stepke en Bersegembaan. Tijdens de inbraken werden vooral geld en juwelen buit gemaakt. "Drie verdachten konden worden opgepakt", bevestigt Rudy Remijssen. "Dat ze zo snel gearresteerd konden worden, is juist dankzij de actie die we gepland hadden. Want het is mede dankzij de helikopter dat we hen hebben kunnen vatten."





Taxi

De drie verdachten zaten in een taxi die werd tegengehouden door de politie ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E34 in Wechelderzande (Lille). Het trio is dan te voet uit de taxi weg gevlucht.





Warmtedetectoren

"Eén persoon hadden we snel te pakken, de twee anderen zijn een bos in gevlucht", zegt Rudy Remijssen. "In zo'n bosrijke omgeving is het normaal heel moeilijk om hen te lokaliseren. Begin maar te zoeken als ze zich ergens schuil houden in een gracht. Maar de helikopter kon er laag boven vliegen, en heeft uiteindelijk beweging opgemerkt met zijn warmtedetectoren." Bij hun arrestatie waren de verdachten in bezit van spullen die overeenkomen met buit van de inbraken.





Minstens één van de verdachten kon worden opgepakt in een zijstraatje van de Gierlebaan. Buurtbewoners waren er getuigen van de politiemacht. "Rond 0.30 uur hoorden we honden blaffen en een helikopter laag over onze huizen vliegen", vertelt een getuige. "Toen we de rolluiken open deden, zagen we dat heel onze straat vol met politiecombi's stond. Een agent met bivakmuts liep samen met een politiehond richting de tuin van onze overburen. Ze sprongen over een hek. Een tijdje later was de helikopter niet meer te horen, en schudden de agenten elkaar de hand. De heisa was gedaan. Vermoedelijk waren de boeven toen net ingerekend."





De drie zijn rond de 25 jaar oud. Ze verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Die zal wellicht hun aanhouding bevelen.