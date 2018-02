Drie inbraken in woningen 01 februari 2018

Bewoners uit Schoolblok in Lille ontdekten dinsdagavond kort voor 21 uur dat er was ingebroken in hun woning. De daders braken een deur open. Ze stalen twee nieuwe fietsen. Eerder op de avond werd er ook al ingebroken in woningen aan Molenpad en de Meikloklaan. Die inbraken werden gepleegd tussen 17.30 uur en 19 uur. De buit van deze inbraken is niet gekend. (JVN)