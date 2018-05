Drie bestuurders zonder gordel beboet 07 mei 2018

02u24 2

De politie heeft vrijdag een verkeersactie gehouden op het dragen van de veiligheidsgordel. De actie vond plaats op de Steenweg op Gierle, de Hertenstraat en de Noord-Brabantlaan in Turnhout, aan De Breem in Vosselaar en langs de Beersebaan in Lille. Van de enkele honderden voertuigen die werden gecontroleerd, werden slechts drie chauffeurs betrapt op het niet dragen van de gordel. De onmiddellijke inning bedroeg 116 euro.