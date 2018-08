Dieven stelen niets uit kluis 08 augustus 2018

Dieven zijn een bedrijf binnen gedrongen in de Schoorstraat in Gierle (Lille). Het personeel stelde gisterochtend rond 7.45 uur vast dat een raam van het bedrijfsgebouw was geforceerd. De daders braken de kluis open, maar vonden wellicht niet wat ze zochten want er werd niets uit gestolen. (JVN)