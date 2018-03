Dieven stelen massa sigaretten bij supermarkt 06 maart 2018

02u53 0 Lille Dieven hebben gisterenochtend ingebroken in warenhuisketen Carrefour aan de Poederleeseweg in Lille. De dieven drongen via het plafond de winkel binnen en gingen aan de haal met een grote buit sigaretten.

Ze maakten alle sigarettenhouders in de supermarkt open en haalden ze leeg. De daders zijn te zien op de camerabeelden van de winkel, maar zijn zeer moeilijk herkenbaar. Er raakte niemand gewond want op maandagvoormiddag is de winkel gesloten. Vorig jaar werden soortgelijke inbraken gepleegd in warenhuisketens Spar in Noorderwijk, Spar in Eindhout (Laakdal) en in carosseriebedrijf Auto5 in Geel. De dieven konden toen ook via het dak naar binnen en stalen ook sigaretten. Of het om dezelfde daders gaat, is nog niet duidelijk. (MVBO)