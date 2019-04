Dieven stelen etenswaren uit Carrefour Express Wouter Demuynck

12 april 2019

Onbekenden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag binnengedrongen in de Carrefour Express in de Gebroeders De Winterstraat in Wechelderzande (Lille) door een houten achterdeur open te breken. De inbraak werd vrijdag om 5.38 uur ontdekt. De daders gingen ervandoor met verschillende etenswaren.